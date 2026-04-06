Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

Компания Pepsi вышла из числа спонсоров музыкального фестиваля Wireless Festival в Лондоне из-за участия в нем американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщило издание Variety .

На протяжении 10 лет Pepsi была генеральным спонсором фестиваля, который в последние годы носил название Pepsi MAX Presents Wireless.

Вслед за отказом со стороны Pepsi фестиваль остался без еще одного крупного спонсора — компании Diageo, заявившей о выходе из проекта. Оба корпоративных решения последовали вскоре после критики британского премьер-министра Кира Стармера.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Канье Уэста пригласили выступать на Wireless, несмотря на прославление нацизма и антисемитские заявления. Мы ответственны за то, чтобы евреи в Великобритании чувствовали себя в безопасности», — заявил Стармер.

Wireless ранее заявил о том, Уэст станет хедлайнером события. Его выступления состоятся в каждый из трех вечеров фестиваля, намеченного на 10–12 июля. Других приглашенных на Wireless артистов пока не называли.

Ранее Уэст в социальной сети X признался в любви к Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом.