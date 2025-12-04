Владу Соколовскому пригрозили расправой и похищением сына

Неизвестные начали запугивать певца Влада Соколовского расправой и похищением трехлетнего сына. Об этом артист сообщил изданию Super .

«Мы написали заявления, получили отказ, потом пересмотр, обжаловали и двигаемся дальше. Решили вызвать общественный резонанс, вопрос долго не решается. Мы реально переживаем, боимся и молимся, чтобы как можно скорее закончилось, потому что так жить невозможно», — рассказал он.

По информации источника, ситуация продолжается на протяжении нескольких лет. Злоумышленники обещали похитить ребенка, приклеивали его фото на могилы, фотографировали двери квартиры семьи.

Предварительно, правоохранители установили причастность двух женщин и завели уголовное дело, но процесс идет тяжело.

