Басков получил почти 300 тысяч проклятий и угроз с начала СВО

Народный артист России Николай Басков получил сотни тысяч проклятий и угроз с момента начала специальной операции на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров», — привело слова Баскова РИА «Новости».

Певец добавил, что недоброжелатели третировали даже его мать. Он сравнил артистов с бойцами невидимого фронта и передал низкий поклон воинам, которые дают людям возможность мирно жить.

Басков рассказал о своих выступлениях для бойцов, но подчеркнул, что это дело каждого.

Ранее СБУ объявила народного артиста России в розыск. С 2017 года Басков числите в базе данных украинского сайта «Миротворец»*.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.