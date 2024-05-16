Владимир Пресняков высказался об уехавшем в США сыне | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 10:57 Владимир Пресняков высказался об уехавшем в США сыне Певец Владимир Пресняков публично поддержал уехавшего в США сына Никиту Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Владимир Пресняков поддерживает старшего сына Никиту, уехавшего в Соединенные Штаты. Артист выразил надежду, что наследник сможет построить успешную карьеру за рубежом, сообщило издание «7Дней».

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын… Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось. Вроде все нормально», — отметил Владимир Пресняков.

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Никита Пресняков организовал музыкальную группу, с которой они выступили перед русскоязычной публикой. Сейчас он готовится к другому концерту.

Внук певицы Аллы Пугачевой пока специализируется на популярных каверах. Однако, по мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, вряд ли певец добьется успеха в карьере в Америке, так как в России при таком покровительстве семьи он не стал большим артистом.