Продюсер предрек грандиозный провал Никиты Преснякова в США | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 13:04 Продюсер предрек грандиозный провал Никиты Преснякова в США Критик Рудченко заявил, что музыкальная карьера Никиты Преснякова в США обречена РИА «Новости»

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Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сильно сомневается в том, что певец Никита Пресняков сможет построить успешную карьеру в Америке. Об этом он сообщил в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По мнению продюсера, внук певицы Аллы Пугачевой так и не смог занять место среди звезд даже в России, несмотря на поддержку знаменитой семьи. У него не растет фан-база, а на концертах нет ажиотажа.

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«Я не думаю, что Никита состоится как артист. Ведь даже имея такое покровительство в России, когда его маме были доступны всевозможные ресурсы, не получилось из Никиты сделать артиста», — отметил продюсер.

В Америке Пресняков стал работать с англоязычным репертуаром, однако тип контента, который он создает, в США представлен широко. Выбранные им жанры поп-рок и рок-панк — далеко не новинка на американской музыкальной арене.

«Я не думаю, что с тем материалом, который он делает сейчас, Никита сможет стать популярным артистом в Америке», — заключил Рудченко.

Недавно музыкант анонсировал свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако билеты на концерты раскупают неохотно. Певица Кристина Орбакайте решила поддержать своего сына и сделала ему рекламу в своих соцсетях.