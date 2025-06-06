Владимир Пресняков снова женился

Артисты Пресняков и Подольская сыграли вторую свадьбу после 15 лет брака

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков в честь 15-й годовщины бракосочетания сыграли вторую свадьбу. Об этом пара рассказала в Instagram*.

Торжественную церемонию посетили Полина Гагарина, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Лариса Долина и другие знаменитости. Невеста пошла к алтарю под живую музыку рояля в исполнении Дмитрия Маликова.

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, свадьбу сыграли 5 июня 2010-го. Спустя пять лет у артистов родился сын Артемий, а в 2020 году — Иван.

У Преснякова также есть старший сын Никита от певицы Кристины Орбакайте, в отношениях с ней музыкант состоял до 1996 года.

Ранее певец Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой избранницей и рассказал об их свадьбе.

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