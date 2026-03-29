Влад Соколовский признался в тайном романе с Нюшей

Певец Влад Соколовский состоял в отношениях с исполнительницей Нюшей, однако пара предпочитала не афишировать роман. Об этом солист группы «БиС» сообщил в эфире шоу «12 вопросов» .

Певец не стал раскрывать все подробности романа, однако подчеркнул, что он был около 10 лет назад и чувства были самыми настоящими.

«Мы держали это в строжайшей тайне. Это все было по причине ее родных, ей на тот момент занимался папа и папина жена, и у них была политика такая, что вообще ничего про личную жизнь, она только артистка», — рассказал Соколовский.

В мае 2024 года Нюша сообщила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом им удалось сохранить хорошие отношения и взаимопонимание. В семье родились двое детей.

Соколовский был женат на певице Рите Дакоте, а после развода вступил в брак с Ангелиной Сурковой.

Ранее артист вместе с Дмитрием Бикбаевым объявили в Сети о воссоединении группы «БиС», которая распалась 17 лет назад.