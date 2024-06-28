«Вишенка на торте». Киркоров пополнил коллекцию кукол игрушечной Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров представил обновленную коллекцию кукол, выполненных в образе известных артистов. На своей странице в Instagram* он опубликовал ролик с игрушечной певицей Аллой Пугачевой.

В видео Киркоров объяснил, что дистанционно выбрал у питерского мастера понравившееся ему арт-объекты, копирующие звезд российской и зарубежной эстрады и пополнил ими свою коллекцию. В частности он показал куклы в образе певца Владимира Высоцкого, исполнительниц Мэрлин Монро и Лолиты.

«Вишенка на торте», — сказал Киркоров и представил куклу-копию Пугачевой, напевая ее известным хит «Миллион алых роз».

Певец отметил, что это потрясающая работа.

На днях Киркоров сообщил, что впервые отказался выступать в летний сезон на черноморском побережье. Он заявил, что устал от гастролей.

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