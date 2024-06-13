Дело убийцы Талькова заочно рассмотрят в суде Петербурга

Генпрокуратура: суд заочно рассмотрит дело против Шляфмана об убийстве Талькова

Фото: РИА «Новости»

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова против его концертного директора Валерия Шляфмана. Петроградский районный суд рассмотрит дело заочно из-за невозможности участия обвиняемого в процессе, сообщила Генпрокуратура на официальном сайте.

Шляфман после убийства певца скрылся в Израиле. Его обвиняют в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном особо опасным для окружающих способом.

«Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», — сообщило ведомство.

По информации следствия, 6 октября 1991 года во время концерта Шляфман выстрелил в охранника певицы Азизы Игоря Малахова, но тот увернулся и пуля попала в Талькова, напомнили «Известия». Певец получил смертельное ранение.

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