Викторию Боню заподозрили в пропаганде наркотиков

На блогера и телеведущую Викторию Боню составили протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков на одном из ее сайтов. Материалы дела опубликовали на портале мировых судей Москвы .

Дело зарегистрировали в суде 28 мая. Судебное заседание назначили на 26 июня. Максимальное наказание по этой статье — административный штраф в размере 30 тысяч рублей, отметил RT.

Сама телеведущая в Telegram-канале отметила, что к делу не имеет никакого отношения.

«Сейчас с этой новостью везде все носятся. Ко мне это не имеет никакого отношения. У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — отметила она.

В апреле Боня планировала покорить вершину Эвереста, но в итоге отказалась от восхождения из-за разыгравшейся горной болезни. Для оказания помощи звезду эвакуировали со склона горы на вертолете.