Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду психотропного вещества аяваски в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов на Боню завели административное дело по статье 6.13 КоАП. Сначала она пыталась оправдаться: заявила, что якобы не причем, а рекламу выложили мошенники, угнавшие ее домен.

Однако на заседании суда ее вывели на чистую воду. Выяснилось, что в одном из видео ведущая рассказывала блогеру Сергею Косенку, как любит аваяску. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что звезда положительно относится к наркотикам. В итоге ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

При этом образ жизни звезды никак не котируется с любовью к запрещенным веществам. Например, в апреле звезда в соцсетях рассказала, что намерена покорить Эверест. Она отметила, что не боится восхождения.