Виктория Боня записала новое видео в слезах

Виктория Боня рассказала, что сильно подвернула ногу во время трекинга

Блогер и модель Виктория Боня в слезах записала новый ролик в социальной сети. Она рассказала, что получила серьезную травму ноги во время трекинга.

Боня рассказала, что случайно оступилась во время пешей прогулки по гористой местности. На спине у нее было снаряжение весом около 20 килограммов.

Блогер продемонстрировала опухшую ногу и пожаловалась, что теперь пропустит восхождение на гору Чогори на границе Китая и Пакистана, к которому целенаправленно готовилась.

«Мне приходится на одной ноге скакать. Это страшно смотрится. Просто… Это кошмар, пугающе. Ужас», — добавила она.

Среди профессиональных альпинистов Чогори получила негласное прозвище «горы-убийцы» за очень резкие склоны.

Ранее телеведущий Валдис Пельш подтвердил, что Боня покорила Эверест самостоятельно, а не с помощью сопровождающих.