Валдис Пельш подтвердил восхождение Бони на вершину Эвереста

Автор документальных фильмов о покорении крупнейших гор планеты и телеведущий Валдис Пельш развеял появившийся в интернете миф, что телеведущую Викторию Боню занесли на Эверест. Об этом он заявил в интервью журналистке Лауре Джугелии .

Он пояснил, что у него нет сомнений в том, что Боня покорила самую высокую гору самостоятельно.

«Нельзя человека занести на вершину Эвереста. Что бы там ни говорили, если Виктория Боня стояла на вершине, значит, она совершила это восхождение», — заявил Пельш.

Оценивая шансы телеведущей на покорение самой опасной горы Чогори, Пельш подчеркнул, что может пожелать Боне только удачи, и добавил, что сомневается в успехе предстоящей экспедиции.

О планах покорения вершины Чогори в Пакистане, получившей среди профессиональных альпинистов негласное прозвище «горы-убийцы», телеведущая Виктория Боня объявила в середине июля.

Она пояснила, что получила массу впечатлений от восхождения на Эверест и теперь планирует новое путешествие.