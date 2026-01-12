«По 700 евро в день»: Боня отругала дочь за крупные траты за счет отца

Виктория Боня отругала дочь за траты с карты отца во время отдыха в Дубае

Крупные траты отдыхающей в Дубае дочери-подростка возмутили актрису и телеведущую Викторию Боню. Жалобами отца девочки на резко возросшие списания по счетам она поделилась с подписчиками закрытого телеграм-канала.

Телеведущая пояснила, что бывший гражданский муж, предприниматель Алекс Смерфит, сильно удивился расходам приехавшей погостить дочери.

По словам Бони, девочка дорвалась до ушедших из России брендов и начала бросаться деньгами, которые ей дал отец.

«Раньше она тратила по 100 евро в день, сейчас — по 300–400 за раз. То есть по 700 евро в день», — заявила актриса.

Она добавила, что тут же сообщила дочери о жалобе отца на возросшие расходы, но в ответ получила хитрый аргумент.

«Я ей написала, что тут папа спрашивает: „Ты не офонарела?“ Она такая: „Скажи, что это новогодний подарок“», — добавила Боня.

В начале января Виктория Боня объявила о запуске собственного реалити-шоу с участием дочери и ее отца, бизнесмена Алекса Смерфита. Она пояснила, что долго пыталась подступиться к бывшему гражданскому мужу с идеей, но в итоге он дал свое согласие.