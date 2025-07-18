Виктория Боня после покорения Эвереста решилась на еще одно восхождение

Получившая массу впечатлений от восхождения на вершину Эвереста телеведущая и блогер Виктория Боня объявила еще об одной экспедиции. В комментарии Super.ru модель заявила, что планирует взойти на вторую по высоте гору мира — Чогори в Пакистане.

Этот подъем считается самым смертоносным, а саму вершину называют «горой-убийцей».

«На нее всего взошло 300 человек в мире. Она очень красивая. Я ее вижу и уже ручки потираю — следующей будет она», — пообещала Боня.

Телеведущая призналась, что рассматривает альпинизм не в качестве спорта, а как практику единения с природой. Несмотря на все риски, заканчивать восхождения на вершины блогер не собирается.

На Эверест Виктория Боня поднялась в мае этого года, но не с первой попытки. На высоте в 5,5 тысячи метров у нее резко ухудшилось состояние здоровья, на вертолете ее отправили в госпиталь. После выздоровления блогер вышла из больницы и начала новое восхождение, которое закончилось успешно.