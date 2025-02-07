Боня повторила откровенный образ Бьянки Цензори

Боня надела «голый» кружевной комбинезон и сравнила себя с Бьянкой Цензори

Телеведущая Виктория Боня сфотографировалась в «голом» кружевном комбинезоне. Фотографии она опубликовала в соцсети Instagram*.

Под прозрачный сетчатый комбинезон она надела черный бюстгальтер, а сверху — жакет в тон. Образ завершили кольца и зеленая кожаная сумка. Также Боня собрала волосы в пучок и сделала макияж со стрелками. Модель пояснила, что в таком виде отправилась на день рождения подруги.

«Бьянка на минималках», — написала она.

Вдохновением для нового образа Бони послужила жена рэпера Канье Уэста — Бьянка Цензори. На церемонии вручения премии «Грэмми» та появилась в шубе и абсолютно прозрачном мини-платье без белья, чем привлекла е себе внимание в Сети. Из-за непристойного наряда охрана попросила знаменитость попросила покинуть мероприятие.

Журналисты предположили, что за такую выходку Цензори могут предъявить уголовное обвинение.