Виктора Сухорукова срочно госпитализировали в Москве

Актера Виктора Сухорукова срочно отвезли в столичную больницу, он пожаловался на боль и першение в груди. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Врачи предполагали развитие инфаркта, потому что весной актеру диагностировали обширный атеросклероз коронарных артерий. Однако опасения не оправдались: у артиста оказалась стенокардия. После обследования врачи выдали ему рекомендации по лечению и отправили домой.

Сам Сухоруков отметил, что пребывает в хорошем настроении. Вчера отыграл спектакль, послезавтра будет еще один.

Ранее стало известно, что народного артиста России Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Кургане. Ему стало плохо перед спектаклем «Женихи». Что именно случилось с артистом — не сообщили. На сцену он выйти не смог, его заменили.