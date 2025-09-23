Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Кургане

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Кургане перед спектаклем «Женихи». Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источник в концертно-театральной сфере.

Что именно произошло с актером, не уточняется. На сцену Курганской областной филармонии сегодня он выйти не сможет. Его решено заменить другим артистом.

Главную роль в «Женихах» вместо Панкратова-Черного исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе. Зрителей заверили, что на качестве постановки это не отразится.

Ранее Панкратов-Черный жестко высказался об артистах, сбежавших из России. Он счел таких коллег по цеху предателями и назвал их гнильем.