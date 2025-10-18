Виктор Сухоруков опроверг новости о госпитализации с подозрением на рак

Российский актер Виктор Сухоруков опроверг новости об экстренной госпитализации. В беседе с 360.ru он рассказал, что едет играть спектакль в Санкт-Петербург.

Новости о том, что Сухоруков попал в больницу с подозрением на рак, сообщил Telegram-канал Mash. Якобы последние шесть месяцев 73-летний артист жаловался на систематические носовые кровотечения, ухудшение слуха и общую слабость.

По данным канала, артиста госпитализировали, провели полное обследование и обнаружили опухоль в носу и придаточных пазухах. Новообразование оказалось доброкачественным. Сухорукова якобы прооперировали, выписали домой, но запретили заниматься спортом и совершать перелеты.

«Вранье», — ответил Сухоруков.

Ранее актрису Наталью Варлей, известную по фильму «Кавказская пленница», доставили в одну из столичных клиник из-за болей в кисти. Артистке провели операцию и сделали эндоскопическое расширение. По словам врачей, такие проблемы часто появляются после травм или долгой работы за компьютером.