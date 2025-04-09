Вика Цыганова предрекла печальную судьбу покинувшим Россию звездам

Известная российская исполнительница Вика Цыганова обратилась к покинувшим Россию знаменитостям. Жители страны никогда не примут их обратно, предупредила она в своем Telegram-канале .

«Спешу развеять мечты предателей родины. Русский народ никогда не примет обратно людей, донативших на дроны ВСУ», — написала она.

Цыганова отметила, эти люди в случае возвращения в Россию ответят за свои высказывания и поступки.

«Эти дроны убивали мирных жителей приграничных сел, летели по русским деревням. Вам от этого никогда не отмыться», — подчеркнула певица.

Ранее стало известно, что Государственная дума начала прорабатывать новый законопроект, регулирующий выплаты иностранным агентам по смежным и авторским правам.

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