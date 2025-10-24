Вика Цыганова подарила Мелании Трамп кафтан из соболя в русском стиле

Певица Вика Цыганова рассказала, что подарила супруге президента США Дональда Трампа Мелании кафтан из соболя. Артистка опубликовала в Instagram* фотографию, на которой первая леди США позирует в жакете с меховой оторочкой.

По словам Цыгановой, она сама работала над изделием для Мелании Трамп. Актриса отметила, что подарок первой леди США отправили несколько лет назад, но до сих пор было не известно, получили ли посылку в Белом доме.

«Я, конечно, была поражена. <…> Я не видела Меланию в своей одежде, а сейчас мне присылают фото и спрашивают, правда ли это», — отметила Цыганова.

Исполнительница не стала рассказывать, как передавался подарок. Она уверена, что кафтан, выполненный в лучших традициях русского стиля, понравился супруге Трампа.

Ранее стало известно, что первая леди США оказала помощь в возвращении российской девочки с Украины. До этого супруга Трампа передала послание президенту Владимиру Путину. Позже Мелания заявила, что получила ответ от российского лидера.

