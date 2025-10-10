Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться домой с Украины

Первая леди США Мелания Трамп оказывала помощь в возвращении российской девочки с Украины. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X .

«В рамках большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей», — написал глава РФПИ.

Супруга Трампа во время саммита на Аляске передала через мужа послание для президента России Владимира Путина. Позже она заявила, что российский лидер ей ответил, что способствовало запуску «канала коммуникации» для решения вопросов возвращения украинских детей.

По словам первой леди США, после диалога с Путиным со своими семьями воссоединились восемь детей с Украины, разлученных с родственниками.