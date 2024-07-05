Видеонаблюдение и охрана. Стали известны подробности переезда Пугачевой в Юрмалу
Певица Пугачева переедет с Кипра в дом в Юрмале с видеонаблюдением и охраной
Певица Алла Пугачева приедет в Юрмалу с Кипра после выходных. В ее новом доме будут усиленные меры безопасности, сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на бывших сотрудников артистки.
«Там для нее уже подготовили жилье — убрались в арендованном доме. И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», — рассказали они.
Вместе с Примадонной приедут ее муж, юморист Максим Галкин*, и их дети — 10-летние двойняшки Елизавета и Гарри.
По информации журналистов, Пугачевой сдают жилье с большой скидкой. Причиной переезда стало плохое самочувствие артистки из-за кипрской жары.
Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что Пугачева захотела развестись с Галкиным *. По его словам, он посоветовал Примадонне временно прекратить общение с родственниками.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.