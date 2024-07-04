Пугачева захотела развестись с Галкиным

Барецкий: Пугачева решила развестись с Галкиным, но ее семья против

Фото: РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева поссорилась с мужем и временно перестала общаться с родственниками. Об это заявил News.ru шоумен Стас Барецкий.

По его словам, это он посоветовал Примадонне временно прекратить общение с родственниками. Именно певица, как отметил шоумен, стал инициатором расставания с мужем, но Максим Галкин* против. Кроме того, против развода выступают и другие члены семьи, так как он может спровоцировать юридические сложности. Из-за этого Пугачева по совету Барцекого решила «выдержать тишину» — временно не общаться с детьми и взрослыми внуками.

«Там такое семейное болото. В семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Может, ей обидно, что нет поддержки от близких. Поэтому пока что не общаться — это верное решение», — заявил Барецкий.

Ранее он уже делал ряд скандальных заявлений о Пугачевой. В конце июня Барецкий сказал, что хочет отправить певицу в лучшую клинику Белоруссии, так как жаркая погода на Кипре плохо влияют на ее здоровье. Кроме того, он уверят, что купил дворец Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь и планирует организовать там морг и тюрьму для иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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