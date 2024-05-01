«Везде поперли». Певец Андрей Данилко ненавидел образ Верки Сердючки | 360°

01 мая 2024, 00:26
«Везде поперли». Певец Андрей Данилко ненавидел образ Верки Сердючки
Продюсер Лавров: Данилко ненавидел образ Сердючки, но за него хорошо платили
Украинский певец Андрей Данилко, долгое время выступавший в России в образе Верки Сердючки, ненавидел свое амплуа и хотел чего-то нового и совершенно другого. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал продюсер Сергей Лавров, который работал с Данилко в России.
Лавров рассказал, что Данилко не любил работать, его приходилось уговаривать во время турне по стране.
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«Он ненавидел образ Верки Сердючки. Хотел чего-то нового, чтобы все было по-другому. <…> Он хотел сделать что-то такое гениальное, а люди ждали от него образ Сердючки», — поделился с изданием продюсер.
Лавров отметил, что на образе Сердючки Данилко зарабатывал огромные деньги. Но все обрушилось после «Евровидения», в России ему объявили бойкот после фразы в песне «Раша, гудбай».
«Он хотел хайпануть изначально. <…> А потом его поперли везде», — заявил Лавров.
После начала СВО Данилко оборвал все связи с Россией и как «сошел с ума»: у него и мат, и лозунги против России. Лавров считает, что артисту «хорошо проплатили» за его антироссийскую позицию.
Сергей Лавров
Песни
Россия
Деньги
Верка Сердючка
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