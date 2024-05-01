«Везде поперли». Певец Андрей Данилко ненавидел образ Верки Сердючки | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 00:26 «Везде поперли». Певец Андрей Данилко ненавидел образ Верки Сердючки Продюсер Лавров: Данилко ненавидел образ Сердючки, но за него хорошо платили РИА «Новости»

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Украинский певец Андрей Данилко, долгое время выступавший в России в образе Верки Сердючки, ненавидел свое амплуа и хотел чего-то нового и совершенно другого. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал продюсер Сергей Лавров, который работал с Данилко в России.

Лавров рассказал, что Данилко не любил работать, его приходилось уговаривать во время турне по стране.

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«Он ненавидел образ Верки Сердючки. Хотел чего-то нового, чтобы все было по-другому. <…> Он хотел сделать что-то такое гениальное, а люди ждали от него образ Сердючки», — поделился с изданием продюсер.

Лавров отметил, что на образе Сердючки Данилко зарабатывал огромные деньги. Но все обрушилось после «Евровидения», в России ему объявили бойкот после фразы в песне «Раша, гудбай».

«Он хотел хайпануть изначально. <…> А потом его поперли везде», — заявил Лавров.

После начала СВО Данилко оборвал все связи с Россией и как «сошел с ума»: у него и мат, и лозунги против России. Лавров считает, что артисту «хорошо проплатили» за его антироссийскую позицию.