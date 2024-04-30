Знаменитости 30 апреля 2024, 20:00 «Увозил от нас миллионы евро». Продюсер — о страданиях Сердючки из-за бойкота в России Продюсер Лавров заявил, что Верка Сердючка страдает из-за бойкота в России Maxim Burlak/Russian Look/globallookpress

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Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, лишился концертов за границей из-за проблем с оформлением документов. Продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что певец сейчас живет в своем мире.

По его словам, Данилко не трудолюбив, он всегда стремился отойти от ненавистного образа Сердючки и создать что-то новое. Однако на Сердючке он зарабатывал огромные деньги.

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«Увозил от нас миллионы евро. В России за каждое его выступление давали и 100 тысяч, и 200 тысяч евро. В Новый год он увозил действительно из России по несколько миллионов евро», — сказал продюсер.

Он напомнил, что после начала СВО Данилко перестал общаться с друзьями из России, включая даже Филиппа Киркорова.

«В то время, когда мы с ним работали, он плохо о России не высказывался. Это сейчас он с ума сошел: у него и мат, и лозунги», — уточнил продюсер.

Он предположил, что выступления против России Данилко хорошо проплатили.

«А тогда он очень переживал и страдал, что его никуда не пускают в России, что дорога закрыта. Не только из-за денег переживал, а именно из-за того, что ему больше нельзя выходить к российскому зрителю», — поделился собеседник издания.

Ранее певец Юрий Бардаш заявил, что русофобия Андрея Данилко началась с «Евровидения». По его словам, артист сделал ставку на западную культуру.