«Ветераны России» попросили Роспатент не регистрировать бренд Шамана «Я русский»
Движение «Ветераны России» выступило против монетизации патриотизма через бренд «Я русский», который решил зарегистрировать певец Шаман (Ярослав Дронов). Артист собирается выпускать широкий ассортимент товаров, включая алкогольные напитки, одежду, а также открывать кафе и рестораны. Представители движения заявили 360.ru, что обратились в Роспатент с просьбой отказать в регистрации товарного знака.
Руководитель организации, участник специальной военной операции Ильдар Резяпов заявил, что подобные действия превращают национальные идеалы в предмет коммерции.
«Видимо, никто кроме Дронова не догадался так монетизировать патриотические тренды, существующие в России. И все равно символично получается, что вся национальная духоскрепность певца все больше отдает крылатой фразой „бизнес и ничего личного“», — подчеркнул он.
В отличие от духовных и исторических ценностей, товарные знаки создаются для бизнеса. Однако идентичность и национальная гордость не должны превращать в товар. Русский — это про коммерцию, а про духовность и ответственность, отметил Резяпов. По его мнению, особенно важно помнить об этом тем, кто позиционирует себя как патриотический артист.
«Быть русским — это огромная ответственность перед Родиной, перед народом, перед будущими поколениями», — сказал председатель движения.
Резяпов убежден, что неприемлемо превращать национальные ценности в источник дохода. По мнению добровольца, Дронов позиционирует себя как патриот, но его поступки говорят об обратном.
О планах Ярослава Дронова зарегистрировать товарный знак «Я русский» стало известно 16 октября. Артист подал в Роспатент заявку на регистрацию этого бренда для вина, водки, ликера и другой алкогольной продукции. Под этим названием музыкант сможет производить парфюмерию, косметику, продукты питания, украшения и многое другое.
Новость вызвала бурную реакцию. Шаман попытался оправдаться. Он заявил, что решил зарегистрировать бренд ради защиты собственных прав, а «спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова» он не собирается.