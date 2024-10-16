Сегодня 16:29 Не хит, а бренд. Шаман хочет выпускать водку и шампуни «Я русский» Юрист Герасин оценил шансы на регистрацию бренда Шамана для алкоголя 0 0 0 Знаменитости

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Алкоголь

Shaman

Певец Шаман, не так давно ставший одним из главных холостяков России, решил зарегистрировать товарный знак «Я русский». Использовать его заслуженный артист хочет для выпуска алкоголя, косметики и много чего еще. Теперь в Сети бурно обсуждают возможность продажи под таким названием даже секс-кукол. Насколько это вероятно и почему Шаман в принципе озаботился регистрацией своего бренда, разбирался 360.ru.

Что Шаман хочет выпускать под брендом «Я русский» О планах Ярослава Дронова (настоящее имя Шамана) зарегистрировать товарный знак «Я русский» стало известно 16 октября. По информации РИА «Новости», артист подал в Роспатент заявку на регистрацию этого бренда для вина, водки, ликера и другой алкогольной продукции.

Помимо этого, аналогичную заявку певец подал и на регистрацию товарного знака для выпуска блесток для тела, блеска для губ и прочей косметики и парфюмерии. Источник Baza отметил, что обращение от Шамана пришло в минувшую субботу, 12 октября, а общий перечень заявленных товаров и услуг занял ни много ни мало 19 листов.

Фото: Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Собеседник Telegram-канала подчеркнул, что артист регистрирует бренд чуть ли не для всего. И среди этого «всего» в том числе шампуни для животных, держатели для мела, уретральные зонды, телескопические прицелы для артиллерийских орудий и козырьки для шлемов.

Интересно «Я русский» — один из самых известных треков Шамана. На YouTube клип на эту песню за двое суток после публикации набрал свыше 2,5 миллиона просмотров и более 32 тысяч комментариев. По словам певца, для него это не песня, а состояние души! «Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — писал он в своем Telegram, объявляя о выходе видео к композиции. «Я русский» — один из самых известных треков Шамана. На YouTube клип на эту песню за двое суток после публикации набрал свыше 2,5 миллиона просмотров и более 32 тысяч комментариев. По словам певца, для него это не песня, а состояние души! «Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — писал он в своем Telegram, объявляя о выходе видео к композиции.

«Если заявки примут, под этим названием смогут продавать секс-куклы и игрушки», — подчеркнул источник Baza. При этом руководитель пресс-службы Шамана Антон Коробков-Землянский заявил, что пока речь идет просто о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни артиста «Я русский» в качестве бренда. А такие попытки, по его словам, уже были. Подробностей он, правда, не привел. «Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, пока говорить об этом рано, его главный приоритет сегодня — творческая деятельность, написание новых песен и большой гастрольный тур „Победа!“ по городам России», — пояснил Коробков-Землянский в беседе с «РБК Вино».

Водка «Я русский» — это реально?

После известий о масштабных планах артиста по регистрации товарного знака в Сети, конечно, не обошлось без шуток на тему. Припомнили ему тут же и недавнее расставание с Еленой Мартыновой. «Первые робкие самостоятельные шаги Шамана после развода», — с иронией заметили авторы новостного проекта канала «Беспощадный пиарщик». Вспомнили в Telegram и о советском плакате, призывающем отказаться от спиртного. Изображению придали новый смысл, дополнив знаменитое «Нет!» фразой «Пью водку только от Шамана».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мемов на тему, вероятно, появится еще очень много, учитывая популярность Шамана и большое внимание к его деятельности и личной жизни. А вот что в итоге получится из бизнес-идей артиста, сказать однозначно нельзя. Стопроцентной гарантии, что Роспатент одобрит заявки, нет. «В среднем на практике это занимает где-то месяцев семь-восемь, но при этом есть официальные процедуры для ускорения, когда вы оплачиваете госпошлину в Роспатент в размере порядка 100 тысяч рублей и при ускоренном сценарии процедура осуществляется месяца за два», — рассказал в беседе с 360.ru российский и евразийский патентный поверенный юрист, общественный деятель Борис Герасин. Отдельно специалист обратил внимание на то, что перечень товаров, для которых певец хочет зарегистрировать свой товарный знак, очень обширный. Связано это, по его словам, с тем, что часто правообладатель делает заявку на конкретный перечень товаров и услуг, но юристы — патентные поверенные — подают ее сразу на весь класс, так список и получается весьма объемным.

Фото: Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

«И опять же это может говорить о том, что у него нет намерений продавать под этим брендом секс-игрушки, а просто юристы сразу подали заявку на широкий перечень товаров. Если говорить о регистрации, думаю, шансы невелики, потому что здесь есть слово „русский“, оно относится к этносу, то есть будут проверять на правила морали, собственно группы товаров и услуг. И, я думаю, что по этим провокационным товарам в регистрации точно будет отказано», — подчеркнул собеседник 360.ru. Также Герасин не исключил варианта, что Роспатент может отказать в регистрации марки «Я русский» для водки и других спиртных напитков. «Это точно будет неоднозначный кейс. Потому что алкоголь с таким названием может задеть кого-то, группу лиц, их достоинство. Здесь не все так однозначно», — выразил уверенность эксперт. Гораздо проще дело обстоит с такими категориями товаров, как книги, или предоставлением, к примеру, юридических услуг, продолжил он. Проще, потому что это не провокационно, никого не задевает по тому или иному признаку. А вот все, что связано с сексом, животными, осквернением чего-то, насилием — тут надо понимать, что Роспатент за этим очень хорошо следит, заключил он.