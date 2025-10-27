Ветеран Афганистана в шестой раз подал иск против Пугачевой

Адвокат и ветеран Афганистана Александр Трещев в шестой раз попытался добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пресненский суд Москвы зарегистрировал очередной иск ветерана о защите чести и достоинства. По мнению заявителя, Пугачева в интервью порочила честь президента Владимира Путина, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы.

Также звезда положительно высказалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве: назвала его порядочным человеком. Ветеран попросил суд взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей.

Предыдущие заявления Трещева касательно Пугачевой в суде рассматривать отказались. Адвокат объяснил, что одну из заявок отклонили, так как в ней якобы не указали адрес ответчика.

Необходимость во втором иске, по его словам, возникла из-за отсутствия данных о месте прописки Пугачевой. Трещев добавил, что простой россиянин не знает, где находится сейчас артистка, поэтому закон позволяет подать иск по месту собственного проживания.