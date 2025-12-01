Ветер сдул статую актера Деревянко в Таганроге

Статую Деревянко сдуло ветром в Таганроге на следующий день после установки

Статую актера Павла Деревянко, установленную неизвестным на Котлостроительной улице в Таганроге, сдуло ветром. Об этом сообщило РИА «Новости».

В городской администрации заявили, что обращений по установке памятника не поступало. Предположительно, накануне статую установил мужчина, который является поклонником творчества Деревянко.

«Скульптуру он сделал сам из какого-то легкого строительного материала по типу пеноплекса и покрыл ее краской бронзового цвета», — рассказала местная жительница.

По словам женщины, статуя смотрелась так, как будто актер без одежды, кроме того, в жизни Деревянко «выглядит более мужественно».

Скульптуру нашли лежащей на земле спустя сутки после открытия. Собеседница издания предположила, что памятник могло сдуть порывом ветра из-за его неустойчивости.

Ранее скульптура школьной учительнице вызвала возмущение среди жителей Дзержинского. Они назвали неуместными слишком подчеркнутые формы педагога.