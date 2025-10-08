Жители Дзержинского пожаловались на вульгарный памятник учительнице
Памятник школьной учительнице возмутил жителей Дзержинского. Гнев людей вызвали слишком подчеркнутые формы педагога, сообщил Telegram-канал Shot.
Скульптор создал монумент в виде девушки с букварем в одной руке и смартфоном в другой. Сидя на гигантской цифре «пять», она делает селфи.
Жители Дзержинского разглядели проглядывающие сквозь рубашку соски. Такие выпирающие достоинства учительницы они назвали неуместными.
В местных пабликах комментаторы предположили, что в таком виде девушка может вести лишь трансляцию на порносайте. Некоторые пользователи встали на защиту памятника и напомнили об обнаженных античных статуях и нормах женской анатомии.
Ранее в Тверской области скандал произошел из-за памятника «Бологое — Город трудовой доблести». Местные жители потребовали демонтировать мемориал из-за внешнего вида и ошибки в железнодорожной схеме.