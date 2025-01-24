Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва

Организаторы выступлений певицы Лолиты Милявской начали получать отказы от концертных площадок, из-за чего ее весенний тур оказался под угрозой срыва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Певица планировала выступить с гастролями в одном из российских городов, однако владельцы местного концертного зала отказали ей в проведении мероприятия, сославшись на ремонтные работы.

В каком именного городе решили не принимать Лолиту, канал не раскрыл. Ее представители ведут переговоры, чтобы не отменять выступление. Всего артистка собиралась дать десять концертов до конца апреля.

Ранее участники «Русской общины» призвали отменить гастроли Лолиты из-за ее участия в голой вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Артистка пожаловалась, что на нее набросились с критикой удмуртские активисты. Вместо нападок на артистов она посоветовала общинникам заняться своими детьми, а также помочь переселенцам и приютам для животных.