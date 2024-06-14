«Вещаю под капельницей». Настасья Самбурская попала в больницу

Звезда сериала «Универ», 37-летняя актриса Настасья Самбурская попала в больницу. В своем блоге она пожаловалась на ухудшение самочувствия из-за переработок.

«Вещаю под капельницей. Что случилось? Я набрала большое количество проектов. Очень большое. Потому что этим летом на меня свалилась масса интересных предложений», — объяснила Самбурская.

По словам актрисы, у нее также началась бессонница. Она уточнила, что причиной проблем со здоровьем стала не только усталость, но и положительные события в жизни. Теперь ей необходимо посетить эндокринолога и сдать много анализов.