«Вещаю под капельницей». Настасья Самбурская попала в больницу

Актриса Самбурская оказалась в больнице под капельницей из-за переработок

Фото: РИА «Новости»

Звезда сериала «Универ», 37-летняя актриса Настасья Самбурская попала в больницу. В своем блоге она пожаловалась на ухудшение самочувствия из-за переработок.

«Вещаю под капельницей. Что случилось? Я набрала большое количество проектов. Очень большое. Потому что этим летом на меня свалилась масса интересных предложений», — объяснила Самбурская.

По словам актрисы, у нее также началась бессонница. Она уточнила, что причиной проблем со здоровьем стала не только усталость, но и положительные события в жизни. Теперь ей необходимо посетить эндокринолога и сдать много анализов.

Ранее Самбурская заявила, что у нее выявили тревожное расстройство. По этой причине актрисе пришлось обратиться за помощью к специалистам.

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