Настасья Самбурская рассказала о психическом расстройстве

Актриса Настасья Самбурская призналась, что у нее обнаружили психическое расстройство. Такое заявление она сделала на шоу « Много половин ».

«Я — счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, и раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он», — поделилась звезда сериала «Универ».

Самбурская добавила, что не хочет заниматься самолечением и различные травы на нее не действуют, поэтому она обратилась за помощью к специалистам. По ее словам, многие до сих пор не принимают психологию, как науку.

Недавно Самбурская выложила откровенное фото в своих социальных сетях. Артистка надела черный бюстгальтер, который было видно из-под полупрозрачного платья без бретелей.