Настасья Самбурская рассказала о психическом расстройстве

Актриса Настасья Самбурская заявила, что у нее выявили тревожное расстройство

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Актриса Настасья Самбурская призналась, что у нее обнаружили психическое расстройство. Такое заявление она сделала на шоу «Много половин».

«Я — счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, и раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он», — поделилась звезда сериала «Универ».

Самбурская добавила, что не хочет заниматься самолечением и различные травы на нее не действуют, поэтому она обратилась за помощью к специалистам. По ее словам, многие до сих пор не принимают психологию, как науку.

Недавно Самбурская выложила откровенное фото в своих социальных сетях. Артистка надела черный бюстгальтер, который было видно из-под полупрозрачного платья без бретелей.

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