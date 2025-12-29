Актрису Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом сообщило издание Super.ru .

Алентова скоропостижно скончалась 25 декабря. Артистке стало плохо на прощании с партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Ей было 83 года.

Гражданская панихида прошла на сцене Театра имени Пушкина, которому Алентова отдала почти 60 лет. Художественный руководитель театра Евгений Писарев назвал ее профессиональным и человеческим камертоном, примером интеллигентности, деликатности и преданности своему делу, семье и Родине.

Дочь Алентовой — актриса и телеведущая Юлия Меньшова — на церемонии прощания заявила, что ее мать мечтала уйти из жизни мгновенно. Также она поблагодарила журналистов, запечатлевших артистку выходящей из такси незадолго до смерти.