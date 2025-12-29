Юлия Меньшова не сдержала слез на похоронах матери во время речи Писарева

Вера Алентова была ориентиром и камертоном Театра имени Пушкина — не только профессиональным, но и человеческим. Об этом заявил на церемонии прощания художественный руководитель театра Евгений Писарев.

«Осознать эту потерю, принять ее до сих пор невозможно. Вера Валентиновна служила этой сцене 60 лет», — добавил он.

Он назвал смерть народной артистки потерей не только для сцены, но и для себя лично. По словам Писарева, Алентова была примером интеллигентности, деликатности и преданности своему делу, семье и Родине.

Дочь Алентовой — актриса и телеведущая Юлия Меньшова — не смогла сдержать слез.

Артистка скоропостижно скончалась 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо на церемонии прощания с партнером по фильму «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Похоронят Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — актером и режиссером Владимиром Меньшовым.