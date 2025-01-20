Меладзе тайно вернулся в Россию ради одного визита

Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед началом масштабного турне, чтобы посетить могилу отца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Визит артиста проходил в режиме абсолютной секретности. Певец передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes, которые принадлежат его сестре. В поездках по Москве Меладзе сопровождала охрана.

Исполнитель посетил могилу отца Шоты Меладзе, умершего 19 января прошлого года. На кладбище артист несколько минут не выходил из машины, пока охрана и родственники не осмотрели территорию.

Уже через месяц Меладзе отправится в большое мировое турне в честь своего 60-летия. Сначала артист даст концерты в Европе, а затем отправится в США. Меладзе не дает концертов в России, но готов выступить на частных мероприятиях.

На прошлой неделе СМИ сообщили о закрытии ресторана, принадлежавшего дочери исполнителя. Софья Меладзе открыла заведение в начале 2022 года. Ресторан прекратил работу из-за многомиллионных убытков.