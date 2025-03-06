Верку Сердючку не выпустили с Украины на концерты

Украинского певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, не выпустили за границу. Зарубежные концерты пришлось перенести, заявил исполнитель на своей странице в соцсети.

«В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко VERKA SERDUCHKA & BAND не получила разрешения на выезд», — написал артист.

Концерты украинского коллектива, запланированные в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Праге, пришлось перенести.

Разрешения на выезд журналистов и деятелей культуры перестали выдавать с 3 марта. Эту меру ввели, потому что многие из уехавших отказываются возвращаться.

Недавно стало известно, что украинские участники «Евровидения-2025» из рок-группы MBreeze уехали на отбор и решили не возвращаться на родину.