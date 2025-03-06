Украинские участники «Евровидения-2025» из рок-группы MBreeze уехали на отбор и решили не возвращаться на родину. Об этом в своем Telegram-канале рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Участники группы Александр и Илья Беляковы, а также певец Василий Демчук получили разрешение на выезд за границу. Украинские артисты воспользовались шансом и решили не возвращаться на родину.

Местные СМИ узнали, что Демчук живет в Риме и работает моделью. Братья Беляковы поселились в Литве. Однако сами музыканты не афишируют своего местонахождения.

Недавно Минкульт Украины ввел запрет на выезд из Украины журналистов и деятелей культуры, чтобы предотвратить подобные побеги. У желающих выехать за границу будут требовать документы о целях и условиях поездки.

Попытки украинских властей возместить потери военных через всеобщую мобилизацию полностью провалились. Сотрудники ТЦК с ноября набирают в два раза меньше людей, чем теряют военные бригады на линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны России.