Верховный суд отказался рассматривать жалобу Глуховского на статус иноагента

Верховный суд отказал писателю Дмитрию Глуховскому* в рассмотрении жалобы на отказ исключить его из списка иноагентов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Минюст внес автора «Метро 2033», Текст», «Пост» и других произведений в реестр иноагентов в октябре 2022 года.

Позже Глуховского обвинили в распространении фейков и дискредитации российской армии. Находящегося за границей иноагента объявили в международный розыск.

Уголовное дело в отношении него заочно рассмотрел Басманный районный суд Москвы. Публициста приговорили к восьми годам лишения свободы, также суд запретил ему администрировать сайты в течение четырех лет.

Ранее Верховный суд отказался изучить жалобу шоумена Максима Галкина** на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Адвокат артиста Екатерина Зубань заявила, что ее клиент не занимался политической деятельностью и не получал денег от Украины.