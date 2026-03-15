«Вера, что все будет хорошо». Победивший рак Сергей Сафронов дал совет Лерчек

Иллюзионист Сергей Сафронов, излечившийся от рака несколько лет назад, поддержал блогера Валерию Чекалину (Лерчек) в борьбе с раком. В интервью The Voice он дал девушке важный совет и пожелал выздоровления.

Сафронов в 2021 году победил лимфому Ходжкина и ему хорошо известно, как тяжело пройти путь к выздоровлению. По его словам, он с супругой хорошо относится к Лерчек, считая ее добрым человеком. Они никогда не осуждали блогера за ее вид деятельности, считая, что люди сами решают, на что тратят деньги.

Сафронов добавил, что для онкобольного человека важно услышать слова поддержки и назвал хейтеров Чекалиной мерзавцами и злыми людьми. После постановки диагноза он обошел несколько врачей, пока не нашел того, кто его исцелил. Этот медик уже на первом приеме сказал ему, что теперь он не болеет, а выздоравливает.

«И вот я тоже желаю Валерии, чтобы она знала и чувствовала, что выздоравливает с этого момента. Чтобы она незамедлительно приступила к лечению, а ее родные и близкие поддерживали ее добрым словом, верой в то, что все будет хорошо», — поделился Сафронов.

Он также призвал россиян регулярно проходить диспансеризацию, так как при обнаружении рака на ранней стадии шансы на исцеление увеличиваются в 100 раз.

Ранее Чекалина впервые рассказала о самочувствии после начала химиотерапии, отметив, что она ощущает поддержку и сохраняет отличный настрой.