Вера Брежнева стала сдавать недвижимость в Москве

Певица Вера Брежнева решила сдавать свою недвижимость в Москве. Таким образом, ее доход в России составит около 300 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, бывшая участница группа «ВИА Гра» отдала в аренду офисные помещения, которые расположены в Пресненском районе столицы. Эта недвижимость принадлежит дочерней компании продюсера Константина Меладзе.

Арендатором стал лейбл Gusli, которым владеет музыкальный продюсер Андрей Джахая. Отмечается, что Gusli является дочерним брендом лейбла «Первое музыкальное издательство» — одного из самых крупных игроков в отечественной музыкальной индустрии.

Сейчас 12% лейбла принадлежат сестре Меладзе Лиане, а до 2023 года ими распоряжался сам Константин. Стоимость аренды похожих помещений в том же районе Москвы составляет примерно 260 тысяч рублей.

Ранее журналисты обращали внимание, что Брежнева стала экономить на одежде, когда лишилась концертов в России. После начала спецоперации певица уехала на Украину.