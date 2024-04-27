«Денег уже не хватает». Вера Брежнева начала экономить на одежде | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 15:06 «Денег уже не хватает». Вера Брежнева начала экономить на одежде «КП»: певица Брежнева стала экономить на одежде, лишившись концертов в России РИА «Новости»

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Лишившись концертов в России, певица Вера Брежнева стала экономить на одежде. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Журналисты отметили, что Брежневу вырезают из эфиров украинских каналов, так как она долгое время работала в России. При этом ее новые композиции на украинском языке не пользуются популярностью.

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Артистка поделилась в личном блоге фотографией из примерочной. Она примерила розовый комплект из топа и юбки. Поклонникам образ звезды не понравился. Некоторые отметили, что наряд выглядит дешево, и сравнили его с временами, когда Брежнева только присоединилась к группе «ВИА Гра» и мало зарабатывала.

«Видимо, на нормальную одежду денег уже не хватает», — констатировали подписчики.

После начала спецоперации певица уехала на Украину. Затем она развелась с мужем — продюсером Константином Меладзе. Некоторые фанаты Брежневой предположили, что она лишилась большей части своих доходов.

Певица призналась, что сильно переживала развод с композитором. Она восприняла сложный период как жизненный урок.