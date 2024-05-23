Вера Брежнева снялась в «голом» топе и кожаных штанах

На фото 42-летняя звезда позирует в откровенном топе и расклешенных кожаных брюках. Брежнева сделала натуральный макияж и пришла на мероприятие с распущенными волосами.

Ее наряд вызвал много восхищения среди фолловеров, которые предполагают, что прекрасное состояние Веры связано с новым романом. Однако певица не раскрывает имя своего возлюбленного, оставляя лишь загадочные намеки. К примеру, в одном из последних фото в ее блоге можно заметить мужскую ногу в коричневом кожаном ботинке.

«Найди свою пару», — подписала снимок артистка.