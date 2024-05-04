«„Старушка“, ты прекрасна». Брежнева поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 10:32 «„Старушка“, ты прекрасна». Брежнева поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии Певица Вера Брежнева снялась топлес в откровенной фотосессии РИА «Новости»

Читать 360 в

Певица Вера Брежнева поучаствовала в откровенной фотосессии. В своем Instagram* она поделилась с поклонниками кадрами топлес.

Артистка позировала перед камерой фотографа в профессиональной студии. Для съемок Брежнева выбрала свободные джинсы, белую майку и джинсовую куртку. Затем певица оголилась, оставив только штаны. Она повернулась спиной к камере и прикрыла руками верхнюю часть тела.

Реклама

Подписчики осыпали певицу комплементарными комментариями, отметив ее естественную красоту.

«Идеал без хирургических вмешательств», «Шикарно», «Самая красивая», «Идеальная», «„Старушка, ты прекрасна“», — написали пользователи.

Ранее певица Брежнева начала экономить на одежде из-за отсутствия концертов в России. По данным сайта kp.ru, новые песни на украинском языке не стали популярными.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.