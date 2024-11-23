Вера Брежнева призналась в новом романе

После развода с продюсером Константином Меладзе певица Вера Брежнева вернулась к давнему возлюбленному, с которым познакомилась более 20 лет назад. Она рассказала о романе в Instagram*.

Впервые певица встретилась с будущим избранником в 18-летнем возрасте. Брежнева сообщила, что уехала сразу после того, как они познакомились. Потом они снова встретились и несколько месяцев жили вместе.

«Но, как иногда бывает, что-то не сложилось. Он ждал меня. И я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем, и наконец-то я хочу об этом рассказать», — сообщила певица.

Брежнева не стала называть имени мужчины. Однако известно, что в 19-летнем возрасте она родила дочь Соню от чиновника Виталия Войченко.

В одном из последних интервью певица рассказала, что тяжело пережила развод с Меладзе. Расставание произошло на фоне проблем с деньгами, карьера Брежневой буквально рухнула.

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