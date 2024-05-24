«Осталась без мужа и денег». Шоумен Сорокин рассказал о судьбе Веры Брежневой в Европе

Шоумен Денис Сорокин считает, что после переезда из России певица Вера Брежнева осталась ни с чем. Президент Владимир Зеленский, с которым дружила артистка, якобы пообещал ей поддержку, однако в итоге оставил одну. Слова эксперта передал портал KP.RU .

Сорокин отметил, что после отъезда из России карьера артистки начала рушиться. У нее почти нет концертов и корпоративов. Он выразил сомнение, что певица имеет какие-то источники дохода.

С президентом Украины Владимиром Зеленским артистка дружила, когда он был актером и они вместе участвовали в съемках. Сорокин предположил, что лидер соседней страны предложил Брежневой поддержку, если она вернется на родину.

«Чего она добилась своим выпадом против России? Осталась без мужа и денег. Этот ее дружок Зеленский, <…> видимо, наобещал ей золотые горы, а в итоге оставил свою подружку ни с чем», — сказал шоумен.

Ранее журналисты обратили внимание, что Брежнева стала экономить на одежде. Поклонники отметили, что певица стала выглядеть так же, как в начале своей карьеры.