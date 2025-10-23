«Великолепно себя чувствую». Телеведущий Николаев ответил на слухи о проблемах с легкими

Известный телеведущий Юрий Николаев заявил, что находится дома и чувствует себя хорошо. Так он отреагировал на слухи о своей госпитализации из-за проблем с легкими.

«Я дома уже и великолепно себя чувствую», — заявил 79-летний артист в беседе с 360.ru.

Николаев отказался комментировать информацию, что врачи якобы запретили ему курить.

«Не знаю, откуда вся эта информация, не собираюсь комментировать», — добавил он.

Телеведущий отметил, что его карьера активно развивается, в планах есть проведение корпоративов.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что Николаев якобы начал задыхаться на фоне хронических проблем с легкими и попал в больницу, где его состояние стабилизировали. При этом медики даже запретили ему курить, но артист по-прежнему выкуривает по две пачки в день.

Во вторник, 21 октября, стало известно о госпитализации мужа популярной актрисы Светланы Дружининой.