«Великий комбинатор». Собчак показала комментарии под интервью с Арестовичем
Собчак показала самые смешные комментарии под видео с Арестовичем
Интервью журналистки Ксени Собчак с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем вызвало волну комментариев в Сети. Скриншоты отзывов она опубликовала в Telegram-канале.
«В комментариях под интервью с Арестовичем ожидаемо нажористо, горячо и смешно», — написала Собчак.
Журналистка прикрепила скриншоты нескольких сообщений, которые посчитала наиболее интересными. Некоторые комментаторы иронично отметили, что Арестович «на все стулья сел».
«„В интервью с Арестовичем было бы очень жирно добавить рекламу какого-нибудь обувного магазина, „Великий комбинатор на сцене!“» — написали пользователи.
В интервью Собчак политик заявил, что будь он президентом Украины, то поехал бы в Москву к российскому лидеру Владимиру Путину. Арестович провел бы с ним переговоры. Также он выразил восхищение решениями Путина на международной арене.