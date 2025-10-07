«Великий комбинатор». Собчак показала комментарии под интервью с Арестовичем

Собчак показала самые смешные комментарии под видео с Арестовичем

Интервью журналистки Ксени Собчак с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем вызвало волну комментариев в Сети. Скриншоты отзывов она опубликовала в Telegram-канале.

«В комментариях под интервью с Арестовичем ожидаемо нажористо, горячо и смешно», — написала Собчак.

Журналистка прикрепила скриншоты нескольких сообщений, которые посчитала наиболее интересными. Некоторые комментаторы иронично отметили, что Арестович «на все стулья сел».

«„В интервью с Арестовичем было бы очень жирно добавить рекламу какого-нибудь обувного магазина, „Великий комбинатор на сцене!“» — написали пользователи.

В интервью Собчак политик заявил, что будь он президентом Украины, то поехал бы в Москву к российскому лидеру Владимиру Путину. Арестович провел бы с ним переговоры. Также он выразил восхищение решениями Путина на международной арене.