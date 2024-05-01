01 мая 2024, 18:33
«Великий и Ужасный». Фронтмен «Алисы» — о покойном Тропилло
Лидер «Алисы» Кинчев рассказал, что умерший Тропилло многое сделал для группы
Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев почтил память покойного продюсера Андрея Тропилло, отметив, что он был гением. В интервью «Газете.Ru» рокер рассказал о значимости музыканта в работе коллектива.
«Царствие Небесное великому и ужасному провокатору всея Руси Андрею Владимировичу Тропилло! Андрей гений, он очень много сделал для группы „Алиса“. Нам его будет не хватать. Покойся с миром, Великий и Ужасный», — сказал Кинчев.
Реклама
Тело продюсера Андрея Тропилло обнаружили в квартире в Финляндии 28 апреля. Он скончался на 74-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти установят после экспертизы.
Тропилло записывал альбомы популярным советским рок-группам, включая «Кино», «Алиса» и «Ноль».
Концерты
Музыка
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама