Знаменитости 01 мая 2024, 18:33 «Великий и Ужасный». Фронтмен «Алисы» — о покойном Тропилло Лидер «Алисы» Кинчев рассказал, что умерший Тропилло многое сделал для группы РИА «Новости»

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Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев почтил память покойного продюсера Андрея Тропилло, отметив, что он был гением. В интервью «Газете.Ru» рокер рассказал о значимости музыканта в работе коллектива.

«Царствие Небесное великому и ужасному провокатору всея Руси Андрею Владимировичу Тропилло! Андрей гений, он очень много сделал для группы „Алиса“. Нам его будет не хватать. Покойся с миром, Великий и Ужасный», — сказал Кинчев.

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Тело продюсера Андрея Тропилло обнаружили в квартире в Финляндии 28 апреля. Он скончался на 74-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти установят после экспертизы.

Тропилло записывал альбомы популярным советским рок-группам, включая «Кино», «Алиса» и «Ноль».